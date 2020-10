PUBLICIDADE

O ex-marqueteiro do PT, João Santana, participou do programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira (26). Santana afirmou que, para 2022, a esquerda poderia voltar ao poder com uma chapa inusitada: Ciro Gomes como candidato à presidente e Luiz Inácio Lula da Silva como vice.

“Se a esquerda se unir em torno de Ciro Gomes ele pode se tornar extremamente viável”, avaliou Santana. O marqueteiro complementou afirmando que Lula no posto de vice fortaleceria a candidatura. “O Lula está em uma condição que não pode nem perder nem ganhar, porque assumiria o governo sangrando. Ele é o melhor perfil de vice que se pode ter”, complementou. Na visão dele, o nome do senador Jacques Wagner (PT-BA) também é uma boa possibilidade.

Santana conduziu a campanha de Dilma Rousseff na reeleição de 2014. O ex-marqueteiro descartou voltar ao PT, mas disse que poderia atuar em uma candidatura de esquerda. Condenado por lavagem de dinheiro pelo então juiz Sergio Moro em fevereiro de 2016, mas absolvido, o profissional foi acuado ao ser perguntado sobre o uso de caixa dois em 2014.

“Menti! Todo mundo mente! A mentira é um atributo humano”, disse Santana, ao ser perguntado sobre as irregularidades da época. “Muitos jornalistas saíam para fazer campanha, ganhavam em três meses o que não ganhariam em três anos e recebiam por caixa dois”. Contudo, Santana defendeu Dilma e afirmou que a ex-presidente é “intrinsecamente honesta”.