“Chamaria as Forças Armadas”, diz Roberto Jefferson

PUBLICIDADE 

O ex-deputado Roberto Jefferson afirmou que pediria a intervenção das Forças Armadas como poder moderador. A declaração foi feita durante entrevista ao UOL nesta quinta-feira (28).

“Eu pediria o poder moderador, artigo 142 da Constituição. Se eu estou sendo agredido por outro poder, como está sendo o Executivo pelo Judiciário, é direito constitucional do presidente”, disse. Ele afirmou que o presidente Jair Bolsonaro está sendo muito “paciente”.

O ex-deputado disse, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF) está “impedindo o presidente de governar como vem fazendo nos últimos 20 dias” e que os ministros do STF “têm tentado apequenar a função do presidente da República”.

Falando em nome do presidente, Jefferson disse ainda que Bolsonaro não teria a intenção de usar “a medida do artigo 142 contra o congresso”, mas afirmou que nem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nem o do Senado, Davi Alcolumbre, estão à altura de seus cargos.