Celso de Mello já analisa pedido da PF para interrogar Bolsonaro

Nesta terça-feira (23), o gabinete de Celso de Mello informou que o Ministro já analisa o pedido da Polícia Federal para ouvir Jair Bolsonaro nos próximos dias em investigações a respeito da interferência de Bolsonaro na PF.

A responsável, delegada Cristiane Correa Machado , informou que as investigações já estão em estágio avançado e o depoimento do presidente faz parte de um dos últimos atos do inquérito. O prazo para conclusão encerra-se no dia 8 de julho.

O ministro já indicou que o presidente deverá prestar depoimento presencialmente e não por escrito, como ocorreu com Michel Temer em 2017.