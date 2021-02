Celso de Barros Correia Neto é o novo diretor-geral da Câmara

PUBLICIDADE

O novo diretor-geral da Câmara dos Deputados foi escolhido neste sábado (13). Celso de Barros Correia Neto foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), no lugar de Sergio Sampaio.

Correia Neto já foi chefe de gabinete e assessor do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e deve assumir após o carnaval. O novo diretor foi empossado como consultor legislativo da Câmara dos Deputados, especialista da área tributária, há três anos.

Sampaio é servidor público da Câmara e já atuou na função em diversas gestões, do PT ao PSDB. Ele também já atuou como chefe da Casa Civil do Distrito Federal, no governo Rodrigo Rollemberg, e voltou a direção, em 2019.

Doutor em direito econômico, financeiro e tributário pela Universidade de São Paulo (USP), se graduou em direito pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente, é professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), do qual o ministro Gilmar Mendes é sócio.