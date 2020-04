Celebridades se manifestam após a saída de Moro

PUBLICIDADE 

A saída de Sergio Moro do governo, repercutiu entre os famosos. O apresentador Luciano Huck, Datena, Danilo Gentili, Marcos Mion, entre outras personalidades se manifestaram após a saída do ex-juiz.

Huck, um dos nomes fortes para concorrer uma possível candidatura com Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022, se posicionou a favor de Sergio Moro e demonstrou preocupação com o comportamento do atual governante do país.

“A saída de Moro gera uma enorme frustração. Tudo indica que as mudanças tão defendidas pela população ficam adiadas. Em especial a agenda anticorrupção e o combate firme ao crime organizado e às milícias. Além disso, o Brasil deveria estar focado agora na superação desta pandemia. Gastar tempo com politicagem, e ainda pior com interesses pessoais e não coletivos é desperdiçar oportunidade preciosas de salvar vidas. Infelizmente desponta uma crise política, institucional e jurídica em meio a uma pandemia. E com o enorme desafio de encaramos o uma possível depressão econômica pela frente. O momento é grave e exige patriotismo, acima de qualquer divergência”, escreveu o comunicador em seu perfil no Twitter.

Em seu programa ‘Brasil Urgente, da Band, Datena, que é amigo pessoal de Moro, lamentou a demissão do agora ex-Ministro: “Mexeu com o peão errado e na hora errada”.

Danilo Gentili, ex-apoiador de Bolsonaro, não economizou nas palavras para demonstrar a sua indignação. “Surfou na onda da lava-jato. Surfou na onda do Sergio Moro. Surfou na onda do combate à corrupção. Surfou na onda anti-PT. Surfou na onda da liberdade de expressão. Surfou na onda do politicamente incorreto. Surfou na onda do Guedes. Mentira acima de tudo, traição acima de todos”, disparou Gentili.

Se mostrando preocupado com o atual momento do Governo Federal, Marcos Mion falou sobre a pandemia do coronavírus. “Não precisávamos estar passando por uma crise política dessas proporções no meio da pandemia da Covid19. O que vai ser da gente? Do nosso país? Deus tenha misericórdia”, disse o apresentador da Record TV.