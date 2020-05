Ceará amplia isolamento e obriga uso de máscara

PUBLICIDADE 

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou nesta segunda-feira (5) a ampliação do isolamento social no estado. As medidas de prevenção ao novo coronavírus vão durar por, pelo menos, mais 15 dias.

Além disso, agora a população só poderá ir às ruas usando máscaras. O decreto foi publicado no Diário Oficial.

Segundo o Ministério da Saúde, o Ceará tem 712 mortes e 11.040 casos confirmados de infecção pela covid-19.