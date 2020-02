Carnaval: Bolsonaro e ministros criticam versão de Jesus Cristo apresentada pela Mangueira

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (25) o presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros criticaram o desfile da Mangueira, que aconteceu na noite desse domingo (23). Enquanto ia para encontro com apoiadores em Praia Grande, São Paulo, Bolsonaro falou com um assessor sobre a relação com o público, dizendo que “um dia vão de dar uma vaia também, né. Daí a imprensa vai divulgar”.

Além disso, criticou a apresentação da Mangueira, que trazia enredo com críticas políticas e algumas provocações, como reproduzir a imagem de Jesus Cristo como negro, índio e mulher e retratar a violência policial.

“A Folha de São Paulo foi buscar uma imagem do Carnaval do Rio, de uma escola de samba desacatando as religiões. Cristo levando uma batida de policial, faz uma vinculação comigo. Foram buscar uma imagem do rio para me atingir”, disse o presidente, criticando, também o jornal Folha de S. Paulo.

Além do presidente, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, também teceram suas críticas.

“Como Cristão não creio ser razoável usar a figura de Jesus, filho de Deus da forma que a escola de samba Mangueira fez”, disse o Ramos.

“Exatamente hoje, o Brasil está vivendo seus dias de carnaval. O que estamos vendo nas festas, infelizmente, é uma afronta e um desrespeito à fé cristã ”, reprovou Damares durante evento que está acontecendo na sede da ONU em Genebra (Suíça).