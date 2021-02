Carlos Bolsonaro provoca Eduardo Paes nas redes; prefeito responde

PUBLICIDADE

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) trocaram farpas no Twitter no domingo (14). Carlos deu início à discussão, e Paes rebateu.

O entrave começou quando Carlos Bolsonaro divulgou o avanço da obra da alça de ligação da Ponte Rio-Niterói à Linha Vermelha/Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. “Será que o prefeito do Rio vai aparecer para a abertura, reconhecendo ações do governo Bolsonaro, ou vai seguir o padrão de tentar fazer média com PSOL e afins e malandramente tapar o sol com a peneira para variar?”, perguntou Carlos.

Paes retuitou a mensagem com um comentário dizendo que comparecerá caso receba o convite. “Manda não esquecer de me convidar que eu vou”. O prefeito disse ainda que não seria “esforço nenhum” comparecer à inauguração:

“Já fiz o favor de libertar vocês e o Rio do Crivella (do Witzel eu tentei e não deu), essa não é esforço nenhum.”

Veja as mensagens:

Será que o Prefeito do Rio vai aparecer para a abertura reconhecendo ações do Governo @jairbolsonaro ou vai seguir o padrão de tentar fazer média com piçóu e afins e malandramente tapar o sol com a peneira para variar? Esse é mais liso que bagre ensaboado! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) February 14, 2021