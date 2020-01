Carlos Bolsonaro posta foto de Thammy e amigo de Bolsonaro comete gafe

PUBLICIDADE 

O vereador Carlos Bolsonaro postou, no último domingo, uma foto de Thammy Gretchen ao lado da esposa, Andressa Ferreira, que acabara de dar à luz o primeiro filho do casal. Carlos não legendou o post e não emitiu opinião sobre, mas acabou dando palco a uma gafe.

O deputado Hélio Lopes (PSL-RJ), conhecido como Hélio Negão, amigo inseparável do presidente Jair Bolsonaro, confundiu Thammy com Carlos e respondeu ao tweet: “Felicidades para você e sua família, irmão!”.

Depois, Hélio apagou a mensagem, mas já era tarde. A internet tratou de zoar a gafe. Veja:

Os caras estão TÃO acostumados com fake News que o Hélio negão acreditou que o carluxo era a tanto Gretchen.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/9ujRXgOXWf — O fascismo é obra da imbecilidade. (@1967mauricio) January 12, 2020

O Hélio negão dando os parabéns para o Carlos Bozonaro achando que a Thamy, que está na foto, é ele ! 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣

🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂 pic.twitter.com/dSmw9sAxtd — 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗕𝗮𝗽𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮 🔴⚫️ (@FlamengoHomem) January 12, 2020

Os especialistas em agradar o patrão muitas vezes ultrapassam o limite do risível. https://t.co/uME7Vcd0Es — Vinicius Todeschini (@ViniciusTod) January 13, 2020

Ahahahah

Eita, se o bozo ficar com água na cintura, Hélio Negão, morre afogado!



Hélio Negão cumprimenta Carlos Bolsonaro por foto com bebê; era Thammy!



O deputado federal Hélio Lopes, do PSL, não conhece limites para puxar o saco de seus patrões. https://t.co/ZnhNehy040 — Mariada (@Mariada94156889) January 13, 2020

Quando o bait é bom, até o Hélio Negão cai. 😂😂😂 pic.twitter.com/jqRQ9B4ZON — DCM 38 Brasil 🇧🇷 ➡ (@DcmGuduzin) January 13, 2020

Resposta de Gretchen

Gretchen, mãe de Thammy, defendeu o filho e ameaçou processar Carlos por uso indevido de imagem. “Se ele não te processar, processo eu, que sou mãe dele. Bossal [sic]”, disse a artista.

Vc realmente não tem um pingo de senso nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu q sou mãe dele. Bossal. — Gretchen (@GretchenCantora) January 13, 2020

Nascimento de bento

O filho de Thammy Gretchen com Andressa Ferreira, Bento, nasceu na última quarta-feira (8), nos Estados Unidos. “Não tenho como explicar o que estou sentindo! Vou cuidar da minha esposa nesse momento e em breve venho falar com vocês!”, escreveu Thammy na legenda da foto no Instagram na qual aparece com uma máscara cirúrgica após o parto do filho.

Em abril de 2019, eles embarcaram para os Estados Unidos para realizar o procedimento de inseminação artificial. “A única coisa que eu sei é que embarco filho e só volto pai”, escreveu Thammy na época quando estava a caminho de Miami.

Thammy sempre usa as redes sociais para desabafar sobre o preconceito que sofre por ser trans e como lida com isso. “O pai do meu filho sou eu, que jamais abandonei minha esposa grávida. O pai do meu filho sou eu, que a todo momento que ela estava passando mal, com enjoo, estava de mão dada com ela”, disse.