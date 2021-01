Carlos Bolsonaro nega que tenha furado fila para se imunizar: “Não tomei vacina alguma”

PUBLICIDADE

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) foi ao Twitter nesta sexta-feira (22) para negar que tenha furado fila para se vacinar contra a covid-19 no Rio de Janeiro. “Não tomei vacina alguma”, disse Carlos.

O filho do presidente Jair Bolsonaro disse ainda que se medicará com ivermectina “quando e se um dia necessário para o tratamento adequado”. O medicamento não é eficaz contra o novo coronavírus, atesta a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A informação de que Carlos teria se vacinado veio de um perfil no Twitter que se identifica como jornalista Mauro Cerullo. Ele dá crédito à Rádio Litoral FM e diz que o vereador esteve no Hospital Central do Exército (HCE), no Rio de Janeiro, onde teria se vacinado. Quanto a isso, o “filho 02” respondeu de maneira agressiva:

“A única coisa que devo ter furado deve ter sido a mãe de quem divulga mais uma fake news de nível global e diária! A escória não vive sem mentir e manipular!”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A única coisa que devo ter furado deve ter sido a mãe de quem divulga mais uma fakenews de nível global e diária! A escória não vive sem mentir e manipular! Não tomei vacina alguma! Invermectina quando e se um dia necessário para o tratamento adequado! Bom dia a todos! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 22, 2021

Ressalta-se que a Rádio Litoral FM, a quem o suposto jornalista creditou a informação da vacinação de Carlos, não possui em seus veículos nenhum dado a respeito.