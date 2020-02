Carlos Bolsonaro diz que quem chama seu pai de Bozo ‘queima’

PUBLICIDADE 

O vereador Carlos Bolsonaro publicou, nesta terça-feira (24), um texto ironizando aqueles que criticam o presidente Jair Bolsonaro. Na postagem, atribuída a Gustavo Tiné e originalmente publicada em um grupo de direita do Facebook, Bolsonaro é o ‘Palhaço’, e a oposição é o ‘Diabo’.

Além de publicar em sua página no Facebook, Carlos replicou o texto no Twitter com a legenda de cunho homofóbico, insinuando que quem utiliza o termo “Bozo” para falar de Bolsonaro é homossexual. “Falou: “bozo”…. QUEIMA!” [sic], disse Carlos.

Leia o texto na íntegra:

O palhaço queria fornecer carteiras estudantis de graça… O diabo não gostou… O palhaço diminuiu o valor do DPVAT…. O diabo não tolerou…. O palhaço indicou ministros por critérios técnicos… O diabo esperneou…. O palhaço tirou impostos de medicamentos contra câncer, HIV…. O diabo detestou…. O palhaço autorizou 13° para carentes do bolsa família…. O diabo quase endoidou…. O palhaço descobriu defuntos e ricos recebendo bolsa família….. O diabo protestou… O palhaço diminuiu taxa de juros SELIC… O diabo colerizou…. O palhaço polemiza nas palavras…. O diabo metia as patas nos cofres…. O palhaço disse “FURO”…. O diabo esbravejou “GRELO DURO”…. O palhaço deu nova vida a PETROBRAS… O diabo quase a leva a falência…. O palhaço inaugurou a BR 163 depois de 40 anos parada…. O diabo se enfezou….. O palhaço vai concretizar a transposição do Rio São Francisco.… O diabo tá puto da vida…. O palhaço tem base, quartel, esquadra de apoio… O diabo só militância…. O palhaço critica e é contra o FUNDÃO…. O diabo não vive sem ele…. O palhaço vive FELIZ, DIZ BESTEIRAS, TÁ NA LUTA, TENTA FAZER O MELHOR, PULA, SORRI, TIRA 1.000 SELFIES POR DIA, CHAMA O AMIGO DE NEGÃO, É TURRÃO, DESTRAMBELHADO, IMPACIENTE, É SOLDADO, CAPITÃO, RELIGIOSO, DANADO, tá na avenida LIVRE, LEVE E SOLTO…. O diabo…….bem o DIABO É O DIABO, é VERMELHO, EXALA ENXOFRE, BEBE QUE NEM UM GAMBÁ, PENSA QUE É DEUS, TEM SEGUIDORES, ÓDIOS ENTALADOS E AGUARDA CONDENAÇÃO…. (Texto de Gustavo Tiné)