Carlos Bolsonaro confunde imunização do BBB com vacina, critica a Globo e depois apaga tuíte

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) confundiu a imunização do Big Brother Brasil 21 com a vacina contra a Covid-19 e postou um tuíte criticando o reality da Globo, na manhã desta quarta-feira (27). Minutos depois, ele percebeu o erro e apagou a postagem, mas já era tarde e o print já tinha viralizado.

Na publicação, o filho do presidente Jair Bolsonaro criticava a TV Globo e insinuava que a emissora tinha vacinado os participantes furando a lista dos grupos prioritários da campanha federal. Mas os brothers são chamados de imunizados porque foram escolhidos pelo público para não serem votados no primeiro paredão.

Carlos publicou em sua conta no Twitter: “Aglomeração do bem! Não uso de máscaras do bem! Vacinados sem prioridade do bem? Fique em casa você, trabalho para os funcionários da grobo [sic]”. Ao perceber o erro, deletou a publicação. Em um segundo tuíte, ele excluiu a frase que apontava que os participantes tinham sido vacinados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reportagem tentou contato com o vereador por telefone e email, mas ele ainda não respondeu.

Antes de entrarem na casa do BBB, que estreou na última segunda-feira (25), os competidores do reality ficaram isolados em um hotel para que a quarentena de 14 dias fosse cumprida. A mesma medida já tinha sido tomada pelo programa A Fazenda (Record), permitindo contato sem máscara e aglomeração dentro do reality.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress