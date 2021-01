Candidatos à presidência da Câmara viajam o país em jatinhos particulares

PUBLICIDADE

Concorrendo à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e Baleia Rossi viajam pelo Brasil usando jatinhos particulares e com despesas pagas pelos partidos que fazem parte (Progressistas e MDB, respectivamente). Não foi informado, até o momento, os valores gastos com os trajetos e, segundo as siglas, os valores estarão nas prestações de contas à Justiça Eleitoral.

Ao Estadão, o MDB, partido de Baleia Rossi, informou que usa recursos próprios, advindo de doações privadas e não do Fundo Partidário. Lira, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi o que mais viajou, passando por dez capitais para se reunir com governadores e políticos locais.

A aeronave que o carrega pelo país, um jato Cessna Citation Excel, tem capacidade para oito sugestivo e é de dois empresários que estão sendo investigados na Operação Lava Jato. Segundo o Estadão, ele embarcava no jatinho nessa segunda-feira (11), em Brasília, para viajar até Palmas, Tocantins.

Os responsáveis pelo jatinho não Átila e Metin Yurtseve, os donos da Rico Táxi Aéreo, investigada por lavagem de dinheiro, em novembro de 2019, para a campanha de Eduardo Braga. Baleia Rossi, entretanto, viajou duas vezes. Um a para Teresina, Piauí, e outra para Florianópolis, utilizando uma aeronave da Icon Táxi Aéreo.