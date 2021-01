Câmara e Senado: governo destina R$ 3 bi para garantir eleição de aliadaos

PUBLICIDADE

Tendo em vista as eleições para a Câmara dos Deputados, o governo destinou R$ 3 bilhões para 250 deputados e 35 senadores aplicarem em obras em seus redutos eleitorais, segundo informações divulgadas pelo Estadão. O dinheiro, liberado pela Secretaria de Governo, teve como origem o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Segundo o Estadão, o valor também são recursos extras, além dos parlamentares que já têm direito de direcionar. Dos 208 deputados que já declararam apoio a Lira, conforme o “Placar da Eleição” do Estadão, 125 nomes já estão na planilha da Secretaria de Governo, considerando apenas os que já garantiram fatias do Orçamento para projetos de seus interesses.

Do total de parlamentares, 41 estiveram em ao menos uma reunião no Palácio com Ramos desde dezembro, quando começaram as campanhas nas Casas. Na comparação com o placar da eleição para o Senado, dos 33 votos declarados para Pacheco, 22 nomes de senadores aparecem na planilha.

A planilha é sigilosa e os nomes dos parlamentares aparece apenas de maneira informal, de modo que não é possível rastrear a aplicação do dinheiro.