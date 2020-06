Caiu! Carlos Wizard, foi sem ter sido

PUBLICIDADE 

O empresário Carlos Wizard divulgou nota na noite deste domingo (7) declinando do convite palaciano para assumir um cargo no Ministério da saúde.

O nome do empresário sequer foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), Wizard pediu demissão do cargo de Ciência e Tecnologia após falar que iria recontar os mortos de Covid.

Todo imbróglio se deu após uma entrevista ao jornal O Globo,

“Vamos rever os critérios com que estão sendo contabilizados os dados. Não é rever o passado, não vamos desenterrar mortos”, afirmou.

Ele não detalhou qual seria o novo critério. Wizard também nega fazer parte diretamente da equipe que irá rever o modelo, mas afirma que acompanha as decisões.

“Tinha muita gente morrendo por outras causas e os gestores públicos, puramente por interesse de ter um orçamento maior nos seus municípios, nos seus estados, colocavam todo mundo como covid.”

