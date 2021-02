Bruno Gagliasso e Fernando Collor trocam farpas após ator criticar governo

PUBLICIDADE

O ator Bruno Gagliasso e o ex-presidente da República Fernando Collor de Mello travaram uma discussão pública na noite de terça-feira (9), pelo Twitter.

O desentendimento começou quando Gagliasso, conhecido por ser engajado politicamente e pelas opiniões fortes contra o atual governo, fez um post de crítica ao senador Collor e ao presidente Jair Bolsonaro. “BolsoCollor é um escárnio”, disse o ator.

O comentário veio após Bolsonaro admitir que Collor participou de reunião governamental sobre o preço dos combustíveis no país. “Chega a ser uma piada esse presidente que representaria tudo de “novo” trazer pra ser seu conselheiro econômico um sujeito que fez tantas famílias sofrerem com sua política econômica”, disparou Gagliasso.

Collor, então, respondeu em tom de ataque: “Para de espernear e querer lacrar. Aproveita o tempo vago e vai fazer algo de útil pelo Brasil”, disse o senador. “Se não conseguir, vai para [Fernando de] Noronha e para de encher o saco”, complementou.

Bruno não ficou calado após a resposta e perguntou se Collor estava querendo palco “Eu não ganho dinheiro do povo para estar no Twitter ofendendo os brasileiros. Eu sou um brasileiro pagador de impostos, e você é meu funcionário. Vai trabalhar e me respeite.”

Veja a discussão:

