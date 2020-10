Bruna Surfistinha indaga Bolsonaro sobre dinheiro desviado para projeto de Michelle

PUBLICIDADE

A escritora Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, usou as redes sociais para mandar mensagem ao presidente Jair Bolsonaro. Bruna citou o desvio de R$ 7,5 milhões destinados para a compra de testes de covid-19 — o dinheiro foi parar no programa Pátria Voluntária, coordenado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro.

“Por que você repassou R$ 7,5 milhões destinados a testes de covid para um projeto da primeira dama?”, perguntou Bruna. “Sou cidadã brasileira e pago meus impostos assim como qualquer outra pessoa. Tenho direito, sim, de cobrar explicações e respostas do excelentíssimo presidente”, escreveu posteriormente.

A escritora recebeu críticas por causa da pergunta. “Não entendo as pessoas que julgam falando que ‘Bruna Surfistinha não tem moral pra falar isso'”, lamentou.

Desvio

O governo federal desviou a finalidade de R$ 7,5 milhões doados pela empresa Marfrig especificamente para o combate à covid-19. No dia 23 de março, a empresa anunciou que doaria esse valor ao Ministério da Saúde para a compra de 100 mil testes rápidos do novo coronavírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 20 de maio, segundo a empresa disse por escrito ao jornal Folha de S.Paulo, a Casa Civil informou que o dinheiro seria usado “com fim específico de aquisição e aplicação de testes de Covid-19”. No dia 1º de julho, no entanto, com o dinheiro já transferido, o governo Jair Bolsonaro a consultou sobre a possibilidade de utilizar a verba não mais nos testes, mas em outras ações de combate à pandemia. Os recursos foram então parar no projeto Arrecadação Solidária, vinculado ao Pátria.

Os R$ 7,5 milhões da Marfrig representam quase 70% da arrecadação do programa até agora —R$ 10, 9 milhões.