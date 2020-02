Briga entre deputados interrompe CCJ da Câmara com presença de Moro

PUBLICIDADE 

A Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Câmara desta quarta-feira (12) acabou com uma briga entre os deputados Glauber Braga (Psol – RJ) e Éder Mauro (PSD – PA).

Durante a sessão, que contava com Sérgio Moro, Ministro da Justiça, Glauber chamou Moro de “capanga da milícia”. “Eu não tenho outra coisa a dizer, a não ser chamar um ministro da Justiça, que blinda a família Bolsonaro – de envolvimento com as milícias -, de capanga da milícia.”

O presidente da sessão, Marcelo Ramos (PL – AM), deu a palavra ao ministro, que retrucou chamando o deputado Glauber de “desqualificado para o exercício desse cargo” causando uma confusão generalizada.

O deputado Éder Mauro foi pra cima de Glauber Braga e os outros parlamentares precisaram intervir para que não houvessem agressões físicas.

O Ministro foi embora sem falar com a imprensa e a sessão foi encerrada.

Após a confusão o deputado Glauber falou com os jornalistas e afirmou que “Sérgio Moro utiliza o aparato do Ministério da Justiça para defender a família Bolsonaro e os milicianos.” E seguiu “Quando perguntado sobre a relação com o caso de Flávio Bolsonaro ele diz: Isso não é um problema meu. Isso é um problema do Ministério Público e da Polícia Federal do Rio de Janeiro.”