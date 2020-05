Brasil busca países parceiros para importar princípio ativo da hidroxicloroquina

PUBLICIDADE 

Após divulgar o novo protocolo que amplia a recomendação de uso contra a Covid-19, apesar da falta de comprovação científica, o governo está em contato com outros países para importar o princípio ativo da hidroxicloroquina, que está em falta no país.

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, afirmou nesta quarta-feira (20), que já foram entregues 2,39 milhões de unidades de cloroquina aos Estados para tratamento de casos de Covid-19, e ainda há em estoques do governo mais 1,4 milhão de comprimidos.

Segundo apresentação feita pelo ministério em entrevista coletiva, a secretária ressaltou deixar estoque para reservar uso da cloroquina para quem é tratado de malária — o uso principal do medicamento.

No início de abril, o presidente afirmou que pediu apoio do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para a continuidade do fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reiterou nesta quarta que não recomenda a utilização da cloroquina para o tratamento da Covid-19, diante da falta de comprovação científica de eficácia.

