Bozo sai em defesa de Bolsonaro: ‘quando te chamam de Bozo, estão elogiando’

Na tarde desta quarta-feira (26), o primeiro Bozo da televisão brasileira, Wandeko Pipoca, se manifestou através da internet, para apoiar o presidente Bolsonaro. Segundo o ex-palhaço, Bolsonaro deveria se sentir orgulhoso por ser chamado de “Bozo” pela esquerda.

De acordo com Wandeko, o sucesso de seu personagem conquistou cinco troféus Imprensa, três discos de ouro e três de platina, tudo isso nos anos 1980, quando o palhaço se apresentava no SBT.

“Tive meu nome gravado na Calçada da Fama, no Estados Unidos, como o maior palhaço do mundo”.

Assista a mensagem do Bozo dirigida a Jair Messias Bolsonaro.

Atualmente, Wandeko Pipoca é pastor evangélico. O interprete, no entanto, não se sustentou por muito tempo como o palhaço famoso. De acordo com relatos, Wandeko não decorava textos e falava palavrões fora do ar. Ele foi demitido em 1982 porque discordou de Silvio Santos e não topou fazer gincanas por telefone. O programa chegou a sair do ar em dezembro daquele ano, mas voltou logo depois.