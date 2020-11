Boulos diz a apoiadores que vitória será ‘com emoção e nos 48 do segundo tempo’

PUBLICIDADE

Patrícia Campos Mello

São Paulo, SP

O candidato do PSOL à prefeitura, Guilherme Boulos, foi até a varanda de sua casa às 12h30 deste domingo (29) para cumprimentar apoiadores, e falou: “Vai ser de virada, vai ser com emoção, vamos ganhar nos 48 do segundo tempo”, disse o psolista.

Boulos está em isolamento em casa desde que recebeu diagnóstico de Covid-19, na sexta.

Ele foi cumprimentado por três apoiadores da favela Morro da Lua, comunidade no Campo Limpo, bairro onde mora o candidato. Os apoiadores estavam colando adesivos no Celta do candidato e folhas de papel sulfite com os dizeres “Periferia com Boulos”, “Morro da Lua – vamos virar”.

Boulos oficializou sua candidatura em um campo de futebol da comunidade Morro da Lua, em setembro deste ano, na convenção do partido. “Nós estamos fazendo campanha pro Boulos 24 horas por dia”, disse Ezequiel Assunção, professor em uma escola pública e morador do Morro da Lua. “Nós moramos ali em volta do Morumbi, só tem uma coisa pequena que separa a gente do Morumbi: a desigualdade”, disse Assunção.

