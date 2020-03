Bolsonaro volta atrás e diz que ainda não existe remédio com eficiência comprovada

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro mudou o tom, durante pronunciamento em rede nacional, e reconheceu a falta de um medicamento com eficácia confirmada para o combate à covid-19. Segundo o presidente “o vírus é uma realidade, ainda não existe vacina contra ele (o novo coronavírus) ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz”.



Mesmo sem a comprovação da atuação do remédio, o presidente elogiou a atuação das Forças Armadas para a produção do medicamento. “Os laboratórios químico-farmacêuticos militares entraram com força total e em 12 dias serão produzidos 1 milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool em gel”, disse Bolsonaro.



O presidente reforçou o anúncio feito pelas redes sociais do acordo firmado hoje com a indústria farmacêutica para adiar o reajuste do preço de medicamentos por 60 dias.

Estadão Conteúdo