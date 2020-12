Bolsonaro volta a falar em defesa da liberdade em evento da Aeronáutica em SP

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro voltou a destacar a defesa da liberdade pelas Forças Armadas em evento da Aeronáutica nesta sexta-feira, 4. O chefe do Executivo viajou para Pirassununga, em São Paulo, para acompanhar cerimônia de declaração dos novos aspirantes da Força Aérea.

Em breve discurso, Bolsonaro citou que as Forças Armadas sempre estiveram ao lado do povo em “momentos difíceis” no passado. O presidente ressaltou que os militares devem “lealdade absoluta” à população e condenou os “maus brasileiros” que ameaçam a liberdade.

“Mais do que bem servir a pátria, (é preciso) se preocupar com tudo, porque não falta sempre alguns maus brasileiros que querem roubar aquilo que é de mais sagrado que existe entre nós, a nossa liberdade”, disse. Na semana passada, também em evento da FAB em Guaratinguetá (SP), Bolsonaro disse que a liberdade dos 210 milhões de brasileiros “passa” pelos militares.

Nesta sexta, também participaram da formatura da Aeronáutica os ministros militares Fernando Azevedo, da Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. O filho do presidente Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também acompanhou a solenidade.

De tarde, Bolsonaro irá para Salvador (BA), onde participará de encontro da Convenção Estadual das Assembleias de Deus da Bahia. Amanhã, 5, o chefe do Executivo deve ir para Resende, no Rio de Janeiro, onde acompanhará formatura da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).

