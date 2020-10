Bolsonaro volta a criticar isolamento e associa questão ao preço do arroz

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas ao isolamento social adotado como prevenção ao novo coronavírus. Ao falar sobre os prejuízos econômicos sofridos pelo país por conta da pandemia, Bolsonaro afirmou que “chegou a conta para pagar”.

“O papo não era: ‘Fica em casa, a economia a gente vê depois’? Chegou a conta para pagar”, declarou o presidente, na saída do Palácio da Alvorada, nesta quarta-feira (14). “Agora, quer botar a culpa em mim?!”, indagou.

Bolsonaro ainda associou o aumento no preço do arroz ao isolamento social. “Fizeram lockdown, acabaram com os empregos, aí sobe o preço do arroz, né? Fique em casa, pô”, atacou. “Já pensou se o homem do campo tivesse ficado em casa? Não teria nem a R$ 30, R$ 35 o pacote de 5 kg. Não teria arroz.”

O presidente elogiou o agronegócio, afirmando que o “homem do campo não parou”. Bolsonaro disse ainda que não pretende tabelar o preço do arroz porque, na opinião dele, produtos sumiriam das prateleiras.