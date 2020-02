Bolsonaro volta a atacar Doria e Witzel: ‘Me elegeram como alvo. Não estou preocupado’

O presidente Jair Bolsonaro criticou os governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), na manhã desta quinta-feira, 6. Segundo Bolsonaro, os dois governadores o colocaram como “obstáculo” para uma possível disputa à Presidência em 2022.

Bolsonaro reagiu à declaração de Doria de que a postura de desafiar governadores sobre mudanças na regra do ICMS é populista.

“Dois governadores que estão me criticando. Isso não é populismo, é vergonha na cara. Ou você acha que o povo está numa boa? Está todo mundo feliz da vida com o preço do gás, com o preço da gasolina, com o preço do transporte?”, questionou.