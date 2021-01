Bolsonaro volta a afirmar que vacina estará certificada após aval da Anvisa

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (12) o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar que a vacina “segura e eficiente” será disponibilizada para “todos os voluntários” logo após a certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por meio do Twitter, Bolsonaro disse: “teremos a vacina de forma segura e eficiente, para todos os voluntários, depois de certificada pela Anvisa”.

Na mesma publicação ele compartilhou parte de um programa da NDTV, da TV Record em Santa Catarina. “O ministro hoje calou a boca dos interessados no ‘quanto pior, melhor’ e mostrou que estamos prontos para a vacinação com responsabilidade, seriedade, mas não desinformação”, disse o comentarista Paulo Alceu no vídeo.