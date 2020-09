Bolsonaro visita André Mendonça; ministro ficará 48h internado

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro decidiu visitar o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, neste domingo. Mendonça sentiu dores no tórax durante a madrugada e decidiu ir ao Hospital Brasília, no Lago Sul, pela manhã.

O ministro da Justiça passou por um cateterismo e acabou diagnosticado com miocardite aguda. Mendonça desenvolveu uma inflamação no músculo do coração, provavelmente ocasionada por uma virose ou algo similar. Agora, Mendonça ficará internado pelas próximas 48 horas em observação.

Os exames feitos neste domingo (13) não apontaram um infarto. O ministro também testou negativo para a covid-19. Um familiar o acompanha no hospital. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Justiça, o chefe da pasta está bem.

Além de Bolsonaro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e assessores do Ministério da Justiça e Segurança Pública também estiveram no hospital.

Com informações do jornal O Estado de S. Paulo