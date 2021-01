Bolsonaro visita a Bahia pela primeira vez em 2021

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro está em território baiano pela primeira vez em 2021. Bolsonaro chegou a Coribe, no oeste do estado, na manhã desta quinta-feira (21), para inaugurar parte do lote 4 de obras de adequação da BR-135.

Bolsonaro desembarcou em Barreiras-BA por volta de 9h e seguiu de helicóptero para Coribe. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, acompanha o presidente.

Bolsonaro não falou com a imprensa, apenas com apoiadores enquanto eles tiravam fotos. O presidente estava sem máscara em meio à aglomeração.

BR-135

A BR-135 é a única via terrestre de entrada e saída de São Luís, no Maranhão. A rodovia federal, de cerca de 2,5 mil quilômetros, liga o Nordeste, a partir do Maranhão, ao Sudeste, terminando em Minas Gerais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pista passa por duplicação e recuperação para que o transporte de produtos seja otimizado. A rodovia é fundamental para escoamento de grãos.