Bolsonaro vai a velório de PM que tentou salvar crianças de afogamento

Na tarde desta quarta-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) marcou presença no velório e enterro do policial militar Diogo Gomes de Melo, de 31 anos, que faleceu ao tentar salvar quatro crianças que se afogavam.

O enterro aconteceu no Metropolitano Cemitério Vertical, em São Vicente, no litoral de São Paulo, segundo informações do G1.

Após ver o filho de 10 anos e três sobrinhos, de 12, se afogando em uma praia de Itanhaém, o policial pulou na água para tentar salvar as crianças e foi arrastado pela correnteza. Os pequenos foram salvos por banhistas e o corpo do militar foi encontrado momentos depois.

“Lamentamos profundamente. Um jovem, tinha uma vida toda pela frente. Vai ficar marcado na história essa passagem do cabo da Polícia Militar de São Paulo, em mais um ato, salvando a vida de outros e entregando a sua vida”, disse Bolsonaro em uma live nas redes sociais.

“Realmente um herói, que deu a sua vida pela vida de algumas crianças que estavam tomando banho naquele local. Nossos sentimentos a toda a família”, afirmou o presidente.