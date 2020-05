Bolsonaro usa live para defender aliados de inquérito das Fake News

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro realiza na noite desta quinta-feira (28) a sua transmissão ao vivo semanal. Com Bolsonaro estão o secretário da Pesca, Jorge Seif, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

Desde o início da seu governo, o chefe do Executivo utiliza as transmissões para detalhar as ações do governo.

Bolsonaro iniciou a live afirmando querer recriar o Ministério da Pesca. “Eu confesso a vocês que eu não tinha a dimensão da pesca no Brasil. Se tivesse, eu teria mantido o Ministério da Pesca. Não vou recriar agora, mas […] se em 2050 eu for reeleito, 2050 eu crio o Ministério da Pesca, pode ser?”.

Com as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF), nessa terça-feira (27), e a Polícia Federal cumprindo mandados de busca e apreensão do inquérito aberto, que apura ameaças a ministros da Corte e a disseminação de conteúdo falso na internet, Bolsonaro utilizou a transmissão para defender seus aliados das acusações.

Ao todo, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, que corre em sigilo no STF.

