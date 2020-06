Bolsonaro troca comando do FNDE

PUBLICIDADE 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) passa por mudanças. A presidente Karine Silva dos Santos foi exonerada do cargo para nomeação de Marcelo Pires da Ponte. Marcelo é chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira (PP-PI).

A mudança foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (1). A portaria com a nomeação foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter de Souza Braga Netto.

A presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação pode ter sido mais um cargo negociado com partidos do Centrão. Órgãos como o FNDE e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), já negociado, são cobiçados pelo grupo.

O Centrão reúne partidos de orientação de centro-direita. Pela quantidade de deputados que possui, pode ser decisivo em votações no Congresso. Por isso, Bolsonaro age de modo a construir uma sustentação política que evite, por exemplo, a abertura de um processo de impeachment.