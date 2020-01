Bolsonaro torna nomeação de ex-número 2 da Casa Civil sem efeito

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro afirmou, em suas redes sociais, que tornará sem efeito a admissão do ex-número 2 da Casa Civil, Vicente Santini, no novo cargo. Bolsonaro anuncia, pela segunda vez apenas nesta semana, a saída de Santini de algum posto no governo.

Santini foi exonerado do cargo de secretário-executivo da Casa Civil na quarta-feira (29) após ter usado voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para viajar à Índia. Ele foi nomeado, então, para o cargo de assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil, e também foi dispensado.

No início da tarde foi publicada edição extra do Diário Oficial da União (DOU) com o decreto que torna a nomeação sem efeito. Após a primeira exoneração, por meio de nota, a Casa Civil afirmou que a decisão de recontratação foi tomada após conversa entre Bolsonaro e Santini. “O presidente [Bolsonaro] e Vicente Santini conversaram, e o presidente entendeu que o Santini deve seguir colaborando com o governo.”

Na manhã de hoje, enquanto saída do Palácio da Alvorada, o presidente decidiu por não se pronunciar acerca do tema e disse que as informações estavam nas redes sociais.

Interino

Na mesma edição do Diário Oficial, também foi publicada a exoneração de Fernando Moura da interinidade no cargo de secretário executivo da Casa Civil. Ele ficou como ministro interino da pasta por um dia, desde ontem, no lugar de Santini. Mas hoje Bolsonaro também decidiu dispensá-lo dessa função. Porém, Moura segue trabalhando na Casa Civil, no cargo que já ocupava, o de secretário executivo adjunto da pasta.

Agora, quem será o número 2 do ministério, também de forma interina, é Antônio José Barreto de Araújo Junior, que acumulará a nova função com o cargo anterior, de subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais.

Com informações do Estadão Conteúdo