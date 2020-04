Bolsonaro sobre número de mortos no Brasil ser maior que o da China: “E daí?”

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira(28), o presidente Jair Bolsonaro esnobou os números de mortes por coronavírus no Brasil enquanto conversava com a imprensa na frente do Palácio da Alvorada. Ao ser questionado sobre o fato de o Brasil ter ultrapassado a China no número de mortos por Covid-19 ele disse “E daí?”

O presidente falou “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”. E completou “Coronavírus, o ministro [da Saúde, Nelson Teich] que fala por essa questão.”

De acordo com os dados mais recentes o Brasil já tem 5.017 mortes por coronavírus confirmadas. A quantidade é maior que a da China, onde a crise de coronavírus começou. O país asiático registrou 4.633 óbitos até aqui.