O presidente Jair Bolsonaro sinalizou nesta quarta-feira (3) que terá uma boa relação com os novos presidentes Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), eleitos na última segunda (1). Após reunião do trio, Bolsonaro afirmou que o clima é o “melhor possível”.

“Esse diálogo não começou hoje, começou durante a própria campanha. Apresentamos uma sugestão de pautas para os presidentes da Câmara e do Senado e possam ter uma certeza absoluta: o clima é o melhor possível e imperará harmonia entre nós”, disse Bolsonaro.

Pacheco endossou o discurso de Bolsonaro e falou em boa relação, sobretudo no enfrentamento à pandemia de covid-19 e a recuperação da economia. “O foco principal, que também o é do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro, segundo sua Excelência me externou, é o enfrentamento seguro, ágil e inteligente da pandemia com a disponibilização de vacinas, evidentemente, e a recuperação econômica do Brasil.”

As pautas discutidas na reunião não foram externadas. Bolsonaro falou apenas que os assuntos foram voltados à “pandemia, saúde, economia e reformas”.