Bolsonaro sobre apoiadores: isso que acontece aqui está em todo o Brasil

O presidente Jair Bolsonaro fez um aceno a governadores e parlamentares nesta segunda-feira, 17, prometendo viajar o Brasil para inaugurar obras durante seu governo.

O movimento faz parte da estratégia do chefe do Planalto para aumentar a popularidade no Nordeste e em outras regiões do País

Em Sergipe, o presidente viajou para inaugurar uma usina termoelétrica. Bolsonaro foi recebido por apoiadores no aeroporto de Aracaju. Os simpatizantes também realizaram uma carreata pela cidade.

“Isso que está acontecendo comigo em Sergipe desde o aeroporto até aqui, graças a Deus vem acontecendo em todos os locais do Brasil”, afirmou Bolsonaro no discurso de inauguração. Ele confirmou viagens ainda nesta semana para Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte.

Na mesma cerimônia, Bolsonaro fez um agradecimento a eleitores e também agradeceu a quem não votou nele nas eleições de 2018.

