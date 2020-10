Bolsonaro se reúne com Guedes no Alvorada e deve viajar para o Guarujá à tarde

PUBLICIDADE

Sem expediente no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro deve viajar na tarde desta sexta-feira, 30, para o Guarujá (SP), onde passará o final de semana. Antes da viagem, o presidente recebe nesta manhã o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Palácio da Alvorada, residência oficial.

Também acompanham o encontro o ministro José Levi, advogado-geral da União, e o novo subchefe para assuntos jurídicos, Paulo Cesar Sousa, nomeado na semana passada e que antes ocupava o cargo de chefe de gabinete de Bolsonaro. Em seguida, o chefe do Executivo tem mais duas reuniões previstas, uma outra individual com Paulo Cesar Sousa e outra com o ministro da Casa Civil, Braga Netto. Não há compromissos oficiais previstos no período da tarde. Nesta sexta-feira, em comemoração ao Dia do Servidor, ocorrido na última quarta-feira, 28, o ponto é facultativo e, por isso, o Palácio do Planalto, onde o presidente despacha diariamente, está fechado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo