Bolsonaro: se Aliança estiver sem candidatos, ficarei fora de eleição municipal

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 15, que não vai se “meter” nas eleições municipais de 2020 caso não haja candidatos do Aliança Pelo Brasil, partido que ele deseja tirar do papel a tempo do pleito.

“Se meu partido não tiver candidato, não vou me meter em política municipal no corrente ano, ponto final”, disse Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada.

O presidente afirmou que não viajará pelo Brasil para participar de eventos em apoio à criação do Aliança. Também disse não ter decidido se irá a encontro do partido em Brasília no próximo sábado, dia 18.

Bolsonaro voltou a declarar que candidatos do Aliança não usarão recursos do fundo eleitoral. O presidente já sinalizou que, apesar de contrariado, sancionará no Orçamento de 2020 o fundo de R$ 2 bilhões para as eleições. O valor foi proposto pelo próprio governo federal.

“A gente espera, brevemente, criar um novo partido, que não vai ter fundão neste ano, nem em 2022. A gente não vai usar, porque é um dinheiro que sai, realmente, do povo, que podia ser aplicado melhor em outro local”, disse.

O Aliança planeja realizar eventos para coleta de assinaturas de apoio em 21 Estados até o fim de fevereiro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisa aprovar a criação da sigla até o fim de março para que o partido consiga lançar candidatos às eleições municipais.