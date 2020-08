Bolsonaro ri com apoiadores de situação de Witzel

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro riu nesta sexta-feira (28), ao comentar sobre o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que foi afastado do cargo após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STF).

Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suspeita de desvios na saúde. Bolsonaro e Witzel se estranhavam há alguns meses. Os dois eram aliados nas eleições de 2018.

“O Rio está pegando, o Rio está pegando hoje. Está sabendo do Rio hoje? Governador já… Quem é teu governador?”, indagou Bolsonaro. “Meu governador? É o vice”, respondeu o apoiador. “Está acompanhando aí”, disse Bolsonaro, rindo.