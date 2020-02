Bolsonaro renova decreto de Garantia da Lei da Ordem no Ceará por mais uma semana

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro decidiu prorrogar o decreto de Garantia da Lei da Ordem (GLO) no Ceará por mais uma semana. A medida, que visa reforçar a segurança pública no estado, venceria na data de hoje, sexta-feira (28). O Cerá sofre a mais de dez dias com um motim de policiais militares. O ponto máximo da tensão ocorreu durante o confronto de policiais aquartelados que enfrentaram a bala o senador licenciado Cid Gomes. Cid, no alto de uma retroescavadeira, tentou entrar no quartel a força e foi alvejado por dois tiros.

A decisão do presidente Bolsonaro se deu após reunião no Palácio do Planalto com os ministros, da Casa Civil, Walter Braga Neto, da Justiça, Sérgio Moro, da Secretaria Geral, Jorge Oliveira, da Secretaria Geral de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o chefe do GSI, General Augusto Heleno e o advogado geral da união, Andre Mendonça.

Nesta quinta-feira, 27, em transmissão semanal nas redes sociais, o presidente indicou que não gostaria de renovar a GLO e que esperava um acordo entre o governo do Estado e os policiais o quanto antes.

“A gente espera que o governo resolva o problema da Polícia Militar do Ceará e bote um ponto final nessa questão”, disse o presidente. “No momento eu não tenho tranquilidade”, argumentou Bolsonaro contra a prorrogação do prazo para além do prazo de oito dias vigentes, que expira nesta sexta.

Ainda segundo Bolsonaro, “GLO não é para ficar eternamente atendendo um ou mais governadores. GLO é uma questão emergencial”. O presidente também pediu apoio aos governadores “para que o Parlamento vote o excludente de ilicitude”. De acordo com o mandatário, a proposta é uma “retaguarda jurídica” para os militares envolvidos na operação.