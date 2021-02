Bolsonaro receberá presidente do Uruguai para almoço no Palácio da Alvorada

PUBLICIDADE

O presidente da República, Jair Bolsonaro, receberá nesta quarta-feira, 3, o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, para um almoço no Palácio da Alvorada. A visita será a primeira viagem oficial do chefe de Estado uruguaio, que tomou posse em 1° de março do ano passado. Na ocasião, Bolsonaro viajou para participar da cerimônia de posse de Lacalle Pou.

O almoço na residência oficial contará com a presença do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e do chanceler uruguaio, Francisco Bustillo.

Segundo fontes auxiliares do governo, o encontro se trata de uma “agenda aberta” – sem pauta específica -, em que o relacionamento bilateral entre os dois países será tratado de forma geral.

Em dezembro, durante sua participação na reunião virtual do Mercosul, Bolsonaro fez acenos ao governo uruguaio ao destacar parcerias com o país vizinho e parabenizar o Uruguai pelo trabalho na liderança do bloco em 2020.

Apesar da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) ainda não confirmar o compromisso da quarta-feira entre os dois presidentes, a viagem de Lacalle Pou foi confirmada por autoridades do governo uruguaio, de acordo com informações da agência EFE.

