Bolsonaro publica trecho de vídeo de reunião e reforça ideia de armar população

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro reforçou hoje, 23, a ideia de armar a população como forma de evitar uma ditadura. O chefe do Executivo compartilhou em suas redes sociais trecho do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril em que prega o posicionamento de armar o povo para “impedir uma ditadura no País”.

– Como se começa uma ditadura? Desarmando o povo.- O bem maior do homem? Sua liberdade.Obs.: tem "palavrões." Posted by Jair Messias Bolsonaro on Saturday, May 23, 2020

“Como se começa uma ditadura? Desarmando o povo. O bem maior do homem? Sua liberdade”, escreveu. No vídeo, Bolsonaro exige providências do ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva, e do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em observação, Bolsonaro acrescenta na publicação ainda que o trecho do vídeo tem “tem ‘palavrões'”.

“Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme! Que é a garantia que não vai um filho da puta aparecer pra impor uma ditadura aqui! Que é fácil impor uma ditadura! Facílimo! Um bosta de um prefeito faz uma bosta de um decreto, algema, e deixa todo mundo dentro de casa. Se estivesse armado, ia para a rua”, disse o presidente no vídeo. No trecho, Bolsonaro cita também que, se ele fosse ditador, ia querer desarmar a população.

A gravação da reunião interministerial do dia 22 foi liberada ontem (22) pelo ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal e relator do inquérito que investiga a acusação de que o presidente teria interferido politicamente na Polícia Federal (PF). O vídeo é uma das provas do caso indicada por Sergio Moro de que Bolsonaro queria alguém de sua confiança para a direção da superintendência do órgão no Rio de Janeiro.

Estadão Conteúdo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE