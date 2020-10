Bolsonaro pede desculpas por fala preconceituosa após tomar guaraná no Maranhão

PUBLICIDADE

Após repercussão negativa, o presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas pela declaração preconceituosa que proferiu nesta quinta-feira, 29, após tomar um guaraná em visita ao Maranhão. “Agora virei boiola igual maranhense, é isso?”, disse Bolsonaro, após beber o refrigerante Guaraná Jesus, de cor rosa. “Quem toma esse guaraná vira maranhense, hein”, completou, gerando fortes críticas do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

Em transmissão ao vivo nas redes sociais na noite de quinta-feira, o presidente tentou amenizar a fala de cunho homofóbico. “Fui tratado de forma muito carinhosa no Maranhão. Foi uma brincadeira, mas a maldade está aí. Quem se ofendeu, eu peço desculpas”, declarou. Ao seu lado na transmissão, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tentou ajudar o mandatário: “a cor é bonita, presidente”, disse.

O governador do Maranhão criticou a postura de Bolsonaro que visitou o estado nesta quinta-feira (29). Para Dino, o presidente agiu com “falta de educação e decoro”. “Bolsonaro veio ao Maranhão com sua habitual falta de educação e decoro. Fez piada sem graça com uma de nossas tradicionais marcas empresariais: o guaraná Jesus”, afirmou.

Dino ainda acusou o presidente de fazer propaganda política com dinheiro público. “Será processado”, prometeu.

Com informações do jornal O Estado de S. Paulo