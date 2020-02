Bolsonaro participa de cerimônia de posse de Rogério Marinho

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro participa neste momento da cerimônia de posse do novo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, no Palácio do Planalto.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está no evento, em mais um gesto de que o novo ministro conta com a aprovação do Parlamento. Além dele, participa da cerimônia o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.

Braço direito do ministro Paulo Guedes (Economia), Marinho deixou a Secretaria Especial da Previdência, na semana passada, para assumir o comando do Desenvolvimento Regional no lugar de Gustavo Canuto, que assumirá a presidência da Dataprev. Canuto também está presente na cerimônia de posse.

O Ministério do Desenvolvimento Regional é considerado estratégico para o governo: responsável pelo Minha Casa, Minha Vida, programa que Bolsonaro pretende turbinar, a Pasta tem grande influência nas políticas municipais. O movimento do Palácio do Planalto, agora, é para ter uma marca social e entrar no Nordeste.

Antes da cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro saiu para almoçar com alguns dos ministros mais próximos a ele em um restaurante no bairro Vila Planalto, em Brasília. Estavam com ele os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Fernando Azevedo (Defesa) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).

Estadão Conteúdo