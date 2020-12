Bolsonaro nomeia presidente da Embratur para Ministério do Turismo

PUBLICIDADE

O decreto com a nomeação de Gilson Machado como ministro do Turismo foi publicado nesta quinta-feira, 10, no Diário Oficial da União. Ele assume o posto no lugar de Marcelo Álvaro Antônio, que foi exonerado. No Diário Oficial, a exoneração de Marcelo Álvaro Antônio é descrita como “a pedido”.

Conforme mostrou o Estadão, a troca na pasta ocorre após o então ministro Marcelo Álvaro Antônio ter exposto, em um grupo de mensagens, as articulações do governo para influenciar a sucessão do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Álvaro Antônio disse que o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, ofereceu a pasta do Turismo ao Centrão em troca de apoio ao candidato do Planalto.

Novo ministro

Atual presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), que agora será comandada por Carlos Alberto Gomes de Brito, Gilson Machado é empresário, músico e veterinário.

O pernambucano costuma acompanhar o presidente Jair Bolsonaro em viagens, especialmente ao Nordeste, nas quais dá destaque a ações do governo que beneficiem a região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele também é sempre convidado pelo presidente para tocar sanfona nas tradicionais lives que Bolsonaro faz às quintas-feiras no Palácio da Alvorada.

Machado assumiu o comando da Embratur em maio de 2019, mas antes já havia trabalhado na transição do governo e teve cargo de secretário nacional de Ecoturismo e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (MMA).