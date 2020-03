Bolsonaro nega que exista crise econômica internacional. “É muito mais fantasia”

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro alegou, nesta terça-feira (10), que não há crise econômica internacional. Para Bolsonaro, a desaceleração mundial do mercado em decorrência ao surto de coronavírus “não é isso tudo que a grande mídia propaga”.

“Os números, não só da economia, bem como das demais áreas falam por si. Durante o ano que se passou, obviamente, temos momentos de crise. Muito do que tem ali é muito mais fantasia.”

A declaração foi dada em Miami nos Estados Unidos, durante pequeno discurso para menos de 100 empresários brasileiros.

“Alguns da imprensa conseguiram fazer uma crise na queda do preço do petróleo. É melhor cair 30% do que subir 30% do preço do petróleo. Mas isso não é crise. Obviamente, problemas na Bolsa, isso acontece esporadicamente. Como estamos vendo agora há pouco, as Bolsas que começam a abrir hoje já começam com sinais de recuperação”, disse Bolsonaro, sobre o pior dia de operações no mercado de ações brasileiro desde 1998.