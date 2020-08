Bolsonaro, Mourão e Maia vão à cerimônia de posse do novo presidente do STJ

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de posse dos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi nos cargos de presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o biênio 2020-2022 nesta quinta-feira. O evento é restrito para autoridades e está sendo transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube.

Também participam da posse o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Outras autoridades acompanham a cerimônia por videoconferência, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, que está na Granja do Torto, onde mora.

Estadão Conteúdo