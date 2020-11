Bolsonaro minimiza fracasso como cabo eleitoral e diz que esquerda sofreu derrota

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter no início da madrugada desta terça-feira, 16, comentar as eleições municipais Ele minimizou seu fracasso como cabo eleitoral e afirmou que a esquerda sofreu uma “derrota histórica”.

“Minha ajuda a alguns poucos candidatos a prefeito resumiu-se a 4 lives num total de 3 horas”, escreveu Bolsonaro. “A esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar Para 2022 a certeza de que, nas urnas, consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado”, acrescentou.

No maior colégio eleitoral do País, São Paulo, o candidato do Planalto, Celso Russomanno (Republicanos), amargou em quarto lugar. Por outro lado, no Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), apoiado pelo presidente, conseguiu chegar ao segundo turno e vai enfrentar o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM).