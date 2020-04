Bolsonaro: Médico não abandona paciente, mas paciente troca de médico

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro usou da analogia do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para sinalizar que ainda estuda a permanência do auxiliar à frente da pasta, após os atritos que ambos tiveram sobre as orientações para isolamento social. “O médico não abandona o paciente, mas o paciente pode trocar de médico”, disse Bolsonaro.

No início da semana, Mandetta havia respondido, sobre a possibilidade dele próprio pedir para deixar o cargo, que “o médico não abandona o paciente”.

Nesta tarde vieram a tona conversas entre o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o antigo ocupante do cargo, o atual deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), conspirando pela saída de Mandetta.

Bolsonaro, em transmissão ao vivo pela internet, havia dito que “quem está esperando eu falar do Mandetta, do Onyx e do Osmar pode pular para outra live. Não vai ter esse assunto aqui”.

Mandetta, que é médico, já disse mais de uma vez que pauta a atuação do ministério com base em evidências científicas. Bolsonaro, temendo efeitos na economia e, consequentemente, na avaliação que a população pode fazer da gestão, apela a teses que nem sempre estão de acordo com orientações técnicas.

É assim quanto à postura contrária ao isolamento social e à promoção da cloroquina. Esse, um medicamento que ainda não tem efeitos comprovados no tratamento da Covid-19. A cloroquina também está presente, antes do discurso de Bolsonaro, e declarações do presidente americano, Donald Trump.

