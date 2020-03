Bolsonaro libera lotéricas para funcionar em período de quarentena

PUBLICIDADE 

A partir desta quinta-feira (26), as casas lotéricas estão autorizadas a funcionar, mesmo com as determinações de cada estado para fechamento de estabelecimentos comerciais devido à crise do coronavírus. A medida foi feita pelo presidente Bolsonaro, na noite desta quarta-feira (25).



De acordo com o presidente, existem 2. 463 casas lotéricas fechadas. “No Brasil existem 12.956 casas lotéricas e 2.463 se encontram fechadas por decretos estaduais ou municipais. Para que possam funcionar em sua plenitude, atualizei, nessa data, o Decreto 10.282”, disse o presidente.

A informação foi feita atráves das redes sociais de bolsonaro.

