Bolsonaro indica que medicamentos “fora da bula” é algo consagrado na medicina

O presidente Jair Bolsonaro segue defendendo o uso da hidroxicloroquina no combate ao coronavírus, mesmo com o remédio não tendo eficácia comprovada. Nesta segunda-feira (20), Bolsonaro disse que usar medicamentos “fora da bula” é algo consagrado na medicina.

“É importante lembrar que o uso off label (fora da bula) de medicamentos é consagrado na medicina, desde que haja clara concordância do paciente, e que, sem a prática do off label, diversas doenças ainda estariam sem tratamento”, afirmou, no Twitter.

– E que, sem a prática do off label, diversas doenças ainda estariam sem tratamento.https://t.co/Bz8mLmvjJG — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 20, 2020

No texto, publicado ontem, a AMB trata especificamente sobre a hidroxicloroquina e reforça que “não existem estudos seguros, robustos e definitivos sobre a questão”, em referência ao tratamento do novo coronavírus. A entidade também critica o uso político do medicamento, que, na visão da AMB, “deixará um legado sombrio para a medicina brasileira”.

Infectado

Diagnosticado com o novo coronavírus há duas semanas, Bolsonaro está se medicando com hidroxicloroquina e azitromicina. O presidente alega sentir melhora no quadro de saúde. No entanto, o segundo teste, feito na última terça (14), deu novamente resultado positivo para a doença.

No domingo (19), Bolsonaro protagonizou uma cena de exaltação à hidroxicloroquina. A apoiadores que estavam nos arredores do Palácio da Alvorada, o presidente ergueu uma caixa do medicamento, e os manifestantes aplaudiram o ato. Veja:

Bolsonaro saúda cloroquina em ato de apoiadores

O presidente participou de um ato de apoiadores no último domingo em frente ao Palácio da Alvorada. Com uma distância de cerca de dois metros, ele apresentou uma caixa de hidroxicloroquina, que foi saudada pelos manifestantes. pic.twitter.com/HKbbyagFPG — Jornal de Brasília (@OficialJBr) July 20, 2020